M.O., Qatar conferma accordo Israele-Hamas, tregua a Gaza al via domenica

Roma, 15 gen. (askanews) – Il primo ministro degli, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha annunciato che il cessate il fuoco traentrerà in vigore19 gennaio. Al Thani ha cosìto formalmente l’intesa, dopo numerose fonti e l’annuncio da parte del presidente eletto Donald Trump, che con un messaggio su Truth ha voluto intestarsi il merito dell’arriva dopo un anno e tre mesi di guerra e oltre 46.700 morti. L’c’è, ha detto il premier del, ma servono alcuni giorni per farlo entrare in vigore in modo adeguato. “Aspettiamo che non ci saranno attacchi nei prossimi giorni”. L'articolo M.O.,al viaproviene da Ildenaro.it.