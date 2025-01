Oasport.it - LIVE Firenze-Milano 1-1, A1 volley femminile in DIRETTA: scatta il terzo set

TIME OUT6-9 Primo tempo Heyrmann che gioca verso posto 1.6-8 Diagonale al bacio di Sylla.6-7 MURO Heyrmann sulla diagonale di Nervini.6-6 Passa Butigan.5-6 Sfugge il servizio a Davyskiba.5-5 Spazzola la palla sulle mani di Egonu, bel colpo di Malual.4-5 ACE DANESI!4-4 Primo tempo Danesi verso posto 1.4-3 Passa Malual da seconda linea, c'è tocco di Egonu.3-3 Passa Daalderop in parallela sopra Batistoni.3-2 Torna a referto Egonu in diagonale.3-1 Tocco a murosu attacco di Davyskiba.2-1 Butigan col tap-in sopra rete su ottima battuta Acciarri.1-1 Sul nastro il servizio di Orro.0-1 Pipe di Daalderop in zona conflitto 5-6.SET1-1 ACE BUTIGAN! Bella reazione della squadra di casa.24-22 Errore servizio Konstantinidou.