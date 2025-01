Liberoquotidiano.it - L'evoluzione dell'AI negli attacchi phishing: ecco perché anche gli esperti sono a rischio

- Milano, 15 gennaio 2025L''intelligenza artificiale non solo sta influenzando numerosi settori, ma hatrasformato le modalità di attacco dei cybercriminali. Una tendenza preoccupante è l'utilizzo'AI per perfezionare glidi, rendendoli sempre più mirati, sofisticati e difficili da riconoscere. Kaspersky spiega come l'intelligenza artificiale stia rivoluzionando glidii dipendenti piùcadono in queste truffe.Secondo un recente studio di Kaspersky, il numero diinformatici subiti dalle aziende italiane è aumentato del 45% nell'ultimo anno. Tra le minacce più comuni, ilè stato segnalato da poco piùa metà (52%) degli intervistati. Con l'adozione sempre più diffusa'intelligenza artificiale da parte dei cybercriminali, il 52% degli italiani prevede un ulteriore aumento deglidinei prossimi mesi.