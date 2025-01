Ilgiorno.it - Lavori di consolidamento. Sponde dell’Olona sicure con una grande scogliera

Partono ididelledel fiume Olona in località Lazzaretto. Con deliberazione del 4 aprile scorso, l’amministrazione comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo per ildelledel fiume Olona in località Lazzaretto, con un investimento complessivo di circa 1,2 milioni di euro, di cui 500.000 euro finanziati tramite contributo regionale. Il progetto prevede la demolizione delle attualie la loro ricostruzione mediante unadi massi ciclopici. Questa soluzione tecnica garantirà una maggiorezza idraulica e uniformerà il design delleal tratto già riqualificato a valle del fiume, contribuendo così a un’armonia ambientale e infrastrutturale. L’area interessata dall’intervento si trova nei pressi di due punti di particolare interesse: la vasca di prima pioggia di Cap Holding e la storica chiesa di San Gregorio del Lazzaretto.