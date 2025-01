Secoloditalia.it - L’allarme della sicurezza: Trump rischia un terzo attentato durante l’insediamento

Le agenzie dinazionali americane hanno lanciatoper un possibilenei confronti di Donald, che potrebbe avvenireil primo giorno del. Il tycoon ha “l’attrattiva di un potenziale target” per tutti i gruppi estremisti e violenti, lo riporta un’informativa privata di cui è entrato in possesso Politico. Secondo la nota i collettivi o gli individui con “recriminazioni per i risultati elettorali” potrebbero considerare l’occasione del giuramento del Presidente americano come “la loro ultima possibilità di influenzare le elezioni attraverso la violenza”.arriva mentre a Washington si stanno schierando agenti delle forze die militari, in occasione dell’inaugurazione prevista per il 20 gennaio. Tra le forze dell’ordine figurano 4mila agenti delle forze di polizia cittadine e altri mille appartenenti alla Capitol police.