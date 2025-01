Ilrestodelcarlino.it - La General a Chieti. Pesano gli infortuni

Tutti a casa. del presidente! Sottotitolo ‘obbligato’ a margine della gara di stasera a(PalaTricalle palla a due alle 21) tra la locale Basket 1974 e laContractor Jesi società presieduta, come noto, da un abruzzese di, Andrea Villani, da oltre due anni assurto alla massima carica della Aurora Basket che fu. Che poi il cordone ombelicale che lega la pallacanestro jesina a quella teatina si esaurisca qui è a dir poco scontato. A parte qualche raro precedenti in serie A, ricordo sempre più sbiadito almeno da queste parti, non risultano altri punti di incontro tra le due contendenti. Unite da identico destino nel primo campionato di serie B d’elite reduci entrambe dai passi falsi nell’ultimo turno (a casa del Latina Cenerentola del girone, Jesi al PalaTriccoli vittima, secondo usi e consuetudini non voluti, della sindrome Stanic.