Kvara al PSG il georgiano si è portato un ricordo di Castel Volturno | ecco quale

Mercato Napoli ultimissime – Sull’addio ditskhelia bisogna registrare un retroscena che ha fatto subito molto rumore.Khvichatskhelia, di fatto, è ormai un ex giocatore del Napoli. Per il passaggio del calciatoreal PSG, infatti, si attende solo l’annuncio ufficiale da parte di uno dei due club interessati a questo super trasferimento.Al Napoli, infatti, andranno la bellezza di 75 milioni di euro per aver ceduto al PSG le prestazioni a titolo definitivo ditskhelia. Proprio su quest’ultimo, nel frattempo, bisogna registrare un importante retroscena.Addiotskhelia, ilsi èla sua foto presente all’interno dello spogliatoio diSecondo quanto ridalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, ilsi èa casa la foto che c’era sulla sua postazione nello spogliatoio, laè stata anche autografata da quelli che sono ormai i suoi ex compagni.