Lanazione.it - La cappella dell’ospedale sarà intitolata a san Acutis, il santo adolescente

Leggi su Lanazione.it

LaStefanodedicata al Beato Carlo. Anzi, al futuro San Carlo, perché il giovaneproclamatoda papa Francesco il 27 aprile durante il Giubileo degli adolescenti. La piccola chiesa del nosocomio non aveva ancora una dedicazione ed è comunemente indicata come la. Da tempo la Pastorale sanitaria e ini ospedalieri che si sono succeduti nel tempo avevano il desiderio di dare un patrono anche alla, associandole il nome di un, come avviene per tutte le chiese. L’occasione dell’Annoe la dichiarazione della piccola chiesa come giubilare hanno portato a compimento questo desiderio. La dedicazione, sancita anche con l’apposizione di una targa, avverrà dopo il 27 aprile, mentre l’annuncio ufficiale, alla presenza del vescovo Giovanni Nerbini e della direzione ospedaliera, ciil venerdì, il 18 aprile, prima dell’inizio della Via Crucis promossa dalla Pastorale sanitaria.