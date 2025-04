Chef Spagnoli torna nella sua terra di nascita

torna nel cuore della Franciacorta. Il Mirabella Restaurant, all'interno del prestigioso Romantik Hotel Relais Mirabella, riapre le sue porte il 1 aprile 2025 con una proposta gastronomica unica, firmata dallo Chef Cristian Spagnoli, che torna a guidare la cucina del ristorante dopo una lunga carriera internazionale. Spagnoli, classe '76, originario della Franciacorta, ha accumulato una straordinaria carriera, tra Francia (il Leon de Lyon e Jeremy Galvan a Lione), Italia (Il Gambero di Calvisano e Il Pescatore di Canneto sull'Oglio), è stato Executive Chef del Mi View Restaurant a Milano dal 2019 al 2024. "tornare nella mia terra è un'emozione unica – assicura –. La cucina è sempre stata la mia passione e, oggi più che mai, sono felice di poterla condividere con tutti in un luogo che conosco e che ha un significato speciale per me.

