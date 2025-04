Rebus giudice di pace Comuni verso l’intesa per garantire personale

giudice di pace, dopo l’incontro a Pisa, c’è qualcosa di più di uno spiraglio. La questione, ovviamente, non è definita. Ma il salvataggio potrebbe andare a buon fine se tutte le caselle torneranno al loro posto. E’ il sindaco di San Miniato Simone Giglioli ad illustre quali step ci cono davanti da superare nelle prossime settimane. Alla luce, appunto, di quanto emerso in tribunale tra i quattro sindaci del comprensorio del Cuoio, il presidente dell’ordine degli avvocati Paolo Oliva e la presidente del tribunale Beatrice Dani: Castelfranco e Santa Croce hanno dato una disponibilità a contribuire parzialmente i costi del personale del giudice di pace e non lasciare , di conseguenza, San Miniato da sola a sostenere tutto lo sforzo. "Intanto l’unità oggi distaccata dal Comune di Santa Croce resterà ancora due mesi all’ufficio di piazza Bonaparte – spiega Giglioli-. Lanazione.it - Rebus giudice di pace: "Comuni verso l’intesa per garantire personale" Leggi su Lanazione.it Per l’ufficio deldi, dopo l’incontro a Pisa, c’è qualcosa di più di uno spiraglio. La questione, ovviamente, non è definita. Ma il salvataggio potrebbe andare a buon fine se tutte le caselle torneranno al loro posto. E’ il sindaco di San Miniato Simone Giglioli ad illustre quali step ci cono davanti da superare nelle prossime settimane. Alla luce, appunto, di quanto emerso in tribunale tra i quattro sindaci del comprensorio del Cuoio, il presidente dell’ordine degli avvocati Paolo Oliva e la presidente del tribunale Beatrice Dani: Castelfranco e Santa Croce hanno dato una disponibilità a contribuire parzialmente i costi deldeldie non lasciare , di conseguenza, San Miniato da sola a sostenere tutto lo sforzo. "Intanto l’unità oggi distaccata dal Comune di Santa Croce resterà ancora due mesi all’ufficio di piazza Bonaparte – spiega Giglioli-.

