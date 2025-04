Ilgiorno.it - Un’esplosione ogni due giorni in Lombardia: attacchi triplicati ai bancomat

Leggi su Ilgiorno.it

“Dobbiamo agire anche per rendere gli sportelli automatici obiettivi meno interessanti per le bande”. Marco Iaconis, coordinatore Ossif, il Centro di ricerca Abi sicurezza anticrimine, è al lavoro con forze dell’ordine, banche e Poste Italiane: “In questo modo contiamo di ridurre gli”. Preoccupazione per i crescentiI numeri continuano a crescere: 147 nel 2023, 341 nel 2024 (+132%) sul territorio nazionale. Da 24 a 56 in, dove sono più che raddoppiati. Nei primi tre mesi dell’anno il trend è persino peggiore: 45(16 un anno fa), una media di unodue. Strategie di prevenzione “C’è stata una recrudescenza sia tra il 2023 e il 2024, sia a inizio anno – dichiara Iaconis –. Glisono in grande aumento anche se non dobbiamo dimenticare dove eravamo: nel 2016 si sfioravano gli 800 casi, con un indice di rischio di 1,9.