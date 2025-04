Lanazione.it - La pioggia non spegne l’entusiasmo. Tutti in fila per un biglietto all’Arena. E in pochi minuti è tutto esaurito

Non c’è, diluvio, vento, che possa frenaredel popolo pisano. D’altronde, Pisa chiama, città risponde. Al mattino di ieri è arrivato l’annuncio della messa in vendita dei biglietti per la sfida con la Cremonese alle 15:30 del pomeriggio, e la notizia si è sparsa immediatamente. Lanon ha smesso di scendere un secondo in tutta la giornata, le pozzanghere comandano le strade, ma la voglia e l’ansia di avere assicurata la presenza allo stadio è tanta. C’è chi, come Daniele Sassetti, che per non rischiare è arrivato davanti al Pisa Store in Borgo Largo addirittura alle 13, con due ore e trenta di anticipo, per lui e per la sua famiglia. Subito dopo, ad arrivare è una signora che per essere lì ha preso un permesso da lavoro. Seguono una coppia di fidanzati, due signore, ragazzi incaricati a prendere ila tutta la comitiva (è possibile acquistare ciascuno un massimo di quattro).