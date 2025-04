Quotidiano.net - Non solo tifo violento. Severità sulle guerriglie del fine settimana

BoniLe guerre in corso nel mondo sono sostenute da pur inaccettabili interessi politico - economici mentre ledelin casa nostra a margine delle partite di calcio sono sorrettedall’imbecillità e dal fascino della violenzaa se stessa. L’ennesimo caso di Roma con 13 agenti di polizia feriti tra fratture, contusioni e traumi vari, per tenere a bada leserie ultras di Roma e Lazio dimostra che un certo mondo del calcio non riesce a guarire dalla malattia della violenza. Non basta un’aspirina? Bene, allora serve un pesante antibiotico. I Daspo temporanei non bastano? Alziamo il tiro. Anche perché leserie organizzate sono spesso inquinate dalla criminalità. L’omicidio di Vittorio Boiocchi (2022), capo della curva nord dell’Inter, ha portato a sei arresti con ombre di mafia.