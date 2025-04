Lanazione.it - Andrea e Giorgia, i fidanzati si laureano lo stesso giorno

Montopoli (Pisa), 15 aprile 2025 –si sono conosciuti li, fra libri e banchi da lavoro. Lì, di fatto, si sono. E anche laureati. Insieme. Il 2 aprile 2025, resterà una data da ricordare perFilippi eUraghi. Unspeciale per, ma anche per(fidanzata), che dopo un percorso di cinque anni e di studi intensi hanno raggiunto il meritato obiettivo: la laurea in conservazione dei beni culturali alla scuola di Alta Formazione e Studio all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Quattro erano i candidati. Più di cinque anni fa avevano sostenuto le difficili prove di ammissione, la prima a Roma, le altre due dure prove a Firenze per ottenere il lasciapassare e l’ingresso all’istituto storico-artistico che si occupa della lavorazione e della conservazione delle pietre dure, una tradizione artistica che risale al sedicesimo secolo.