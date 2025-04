Lautari in Festa con ospiti e amici Un messaggio di speranza

Lautari ha celebrato il suo appuntamento annuale, "Lautari in Festa", nella suggestiva cornice della Tenuta di Borgo la Caccia. Oltre mille persone, tra famiglie degli assistiti, operatori sociali e rappresentanti istituzionali, si sono riunite per condividere un momento di riflessione, speranza e impegno collettivo verso il recupero e il benessere. "Lautari in Festa è molto più di un incontro – dice Andrea Bonomelli, presidente della Comunità che compie 33 anni e che è stata fondata da suo padre –: è la testimonianza tangibile della forza del recupero e della resilienza che caratterizza la nostra comunità. Ogni storia, ogni sorriso condiviso in questo spazio diventa un simbolo di rinascita e un messaggio di speranza per chi lotta quotidianamente per una vita migliore.

Lautari in Festa con ospiti e amici: "Un messaggio di speranza". “Lautari in Festa” il 16 giugno a Pozzolengo. Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Lombardia. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da gardanotizie.it: Lautari in festa a Pozzolengo: un segnale di speranza per la comunità - Lautari in festa a Pozzolengo ha riunito quasi mille persone presso Borgo la Caccia per celebrare i progressi degli assistiti dalla comunità di recupero bresciana. L'evento, atteso da un anno, ha ...

msn.com comunica: Comunità Lautari in Festa, presente Ignazio La Russa - sabato prossimo da ogni parte d'Italia per animare Lautari in Festa, il tradizionale appuntamento in cui le famiglie dei ragazzi ospiti per la loro dipendenza tornano a vedere dopo un anno i loro ...

