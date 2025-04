Lanazione.it - Parco Serravalle. Quattro giorni a tutta musica

EMPOLIdie divertimento in arrivo aldidi Empoli. Si parte venerdì prossimo con una giornata pensata per offrire agli artisti emergenti, musicisti e appassionati opportunità concrete di crescita, confronto e visibilità. Dalle 14 alle 19 ci saranno infatti Consulenze One-To-One, uno spazio di confronto fra artisti e figure professionali del settorele per consigli personalizzati e pratici; dalle 15 alle 17 talk tematici, ossia tre momenti formativi pensati per offrire spunti utili agli artisti emergenti, con focus su temi chiave del settorele. Dalle 16 alle 18 ecco Open Mic (letteralmente microfono aperto), in cui chiunque può salire sul palco e far ascoltare la propria. Poi dalle 18 il concerto live con Migliorini, cantautore indie-rock/blues con testi introspettivi e uno stile energico; Nelea, cantautrice fiorentina che fonde atmosfere intime e profonde con influenze da De André a Lana Del Rey; Grooviera, band pop, funky e latin con testi generazionali e un sound fresco ed energico; Cody, cantautore pop/rap che racconta temi profondi con una voce graffiante e testi intensi; HSO, band pop-punk fresca e coinvolgente, rappresentante della GenZ con energia esplosiva; Céline, cantautrice e polistrumentista con uno stile intimo e delicato.