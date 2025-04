Lanazione.it - Festa a sorpresa per Giuliotti

Leggi su Lanazione.it

Il Sindaco, Michele Angiolini, che si rende complice di una macchinazione perfetta, curata nei dettagli, e chiede un incontro urgente negli uffici della Misericordia. Il presidente, Adriano, che acconsente e mette la riunione in agenda. Poi, all’arrivo in sede, vede una follante ad attenderlo, che svela la trama: così l’antichissima associazione di Montepulciano ha festeggiato i 25 anni di presidenza di, coinvolgendo il Sindaco, affinché lapotesse riuscire alla perfezione. "Un momento di leggerezza in un percorso di collaborazione e amicizia – ha commentato Angiolini, porgendo gli auguri al festeggiato – in cui, negli anni, abbiamo dovuto anche confrontarci sulle perdite umane, vittime del covid". La Misericordia, da parte sua, ha voluto rendere ancor più solenne il riconoscimento scrivendo a, in prima persona, una toccante lettera in cui si legge, tra l’altro, "hai contribuito a creare e mantenere dei posti di lavoro, hai contribuito a creare un porto sicuro dove le persone che hanno bisogno e che pensano di annegare in un mare di problemi di salute (e non solo) trovano ascolto, risposte e certezze".