CALDERONE Esposto sulla laurea La Procura apre un fascicolo

È al vaglio delladi Roma la vicenda legata al percorso accademico della ministra del Lavoro Marinaalla Link Campus University. I pm, alla luce di unpresentato da un professore universitario di Brescia, hanno formalmente aperto undi indagine. Al momento il procedimento è stato rubricato a modello 45, ossia senza indagati e ipotesi di reato, e gli inquirenti non hanno ancora affidato delega alle forze dell’ordine per una eventuale attività istruttoria. Per il ministro l’iniziativa dei pm sancisce "l’inesistenza di ogni ipotesi di reato": "Dopo tale autorevole avallo, pienamente conforme a quanto ho sempre sostenuto, la storia finisce qui. A questo punto – dice– ho il dovere di procedere per il reato di diffamazione per ogni malevola illazione contro la mia persona".