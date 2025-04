Il Sagginale Puniremo chi ha sbagliato

FIRENZE "L'Asd Sagginale sta già collaborando con le autorità competenti per fare piena luce su quanto accaduto e si riserva di prendere provvedimenti nei confronti di eventuali tesserati che abbiano avuto comportamenti contrari al regolamento e allo spirito sportivo". Così la società mugellana in merito alla rissa avvenuta sabato scorso al termine della partita allo stadio Stefano Bini di Grezzano, tra Sagginale e Ideal Club Incisa, valevole per il campionato provinciale Juniores. Al triplice fischio della gara, terminata 0-0 (un risultato che ha fatto perdere alla formazione mugellana il primato in campionato a una giornata dalla fine) un calciatore della formazione ospite sarebbe stato accerchiato da un gurppetto di avversari, fatto cadere e colpito mentre si trovava a terra. E' stato medicato al pronto soccorso per un taglio alla testa.

