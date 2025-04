Ilgiorno.it - Lo ska punk sbarca al Tambourine. Olly Riva “canta“ i suoi Shandon

Leggi su Ilgiorno.it

Le sfide tra poeti all’ultimo verso, fra composizioni libere e in forma di haiku giapponese. Uno dei protagonisti principali della scenarock e ska italiana, che ripercorrerà pezzi storici in versione unplugged. E poi la new wave e le sonorità post-anni Ottanta riviste con il gusto di oggi. Sono i concerti e le iniziative che animeranno, da qui al weekend, la settimana deldi Seregno. Il circolo di via Carlo Tenca aprirà i battenti già domani, quando alle 21.30 scatterà il “Royal Rumble Poetry Slam - La sfida definitiva“, una serata dedicata alla poesia performativa che sarà una grande festa di chiusura per la stagione del poetry slam sul palco seregnese. In maniera originale e diversa dal solito, sotto la guida di Davide Passoni, sarà un tutti contro tutti in un mix di generi: in un primo round gli autori si confronteranno proponendo i loro componimenti, in un secondo dovranno farlo proponendo degli haiku, ossia le celebri poesie di origine giapponese molto brevi e formate da 3 versi per un totale di 19 sillabe, mentre nel terzo round vincerà invece la poesia peggiore.