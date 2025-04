Ilfoglio.it - Quella sinistra che ha paura di sfidare il pensiero finto pacifista

Al direttore - In questo momento storico, segnato da controversie sia sul piano interno quanto sul piano internazionale, mi colpisce l’assordante silenzio dellaitaliana. Il silenzio di unache non combatte, che non sogna e, soprattutto, che non disturba, sembra aver rinunciato a se stessa: priva di voce, priva di slancio, priva soprattutto di posizioni. Pare basti dirsi “anti governo” per legittimarsi, senza però costruire una visione alternativa, senza farsi carico di quelle istanze che storicamente e non, le appartengono. Forse non è più, forse non fa più l’opposizione, forse è solo una voce bassa e stanca che aspetta. Che aspetta?Jacopo Guolo “Putin ha di nuovo ucciso civili innocenti. Questa volta, nella città di Sumy. La sua crudeltà ci indigna. Ci rattrista.