Caos al concorso per presidi pioggia di ricorsi al Tar anche in Lombardia E ora si chiede il voto pure all’AI

MIlano –in vistaindopo ilper dirigenti scolastici, sospeso in Campania e al centro di interrogazioni parlamentari, tra criteri di valutazione contestati e anomalie. Una su tutte, l’estrazione delle tracce 48 ore prima della prova, senza testimoni: “Secondo le normative vigenti, è fondamentale che l’estrazione avvenga contestualmente alla prova per evitare qualsiasi forma di pregiudizio o favoritismo”, premettono isti. Un centinaio di professori lombardi, oltre ad essersi affidati ad avvocati per ingaggiare cause collettive, si sta riunendo in un comitato nazionale. Dopo avere chiesto l’accesso agli atti per verificare gli errori, non solo hanno sottoposto il tutto a tecnici, periti e formatori, maall’intelligenza artificiale, facendo valutare da ChatGpt - prove e griglie di valutazione alla mano - ogni singola domanda, dalla prima sulla “adeguata formazione in servizio per docenti” alla quinta sulla “costituzione di una rete di scuole”.