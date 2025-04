Lanazione.it - Autorità portuale, Pisano a un passo. Bucci accelera: "Siamo molto vicini"

Leggi su Lanazione.it

Chi si aspettava l’annuncio in occasione della visita spezzina, davanti alla platea di imprenditori e politici organizzata da Confindustria, è rimasto deluso. Anzi, a precisa domanda, non si è sbottonato più di tanto, affermando solo che "ci", e che "non è l’argomento di oggi", deludendo in parte chi, seduto in sala Pozzoli, sperava di avere qualche indicazione. Il governatore regionale Marconon si sbilancia, ma la sensazione è che per il nuovo presidente dell’di sistemadel Mar ligure orientale possa essere una questione di giorni: dopo Genova, il ministero delle Infrastrutture vuole chiudere in fretta la ’partita ligure’, tanto che i bene informati sostengono che le interlocuzioni siano ormai alle battute finali, e che i nomi rimasti in campo siano solo due.