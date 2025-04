Ursa isolanti per l’edilizia Bondeno è all’avanguardia

Bondeno (Ferrara) Risale al 2002 la costruzione dello stabilimento Ursa di Bondeno, a pochi chilometri da Ferrara, che produce polistirene estruso per il comparto edile. Ma il nuovo polo produttivo fu ricostruito integralmente dopo il sisma del 2012 e inaugurato in tempo record a dicembre 2014. Ursa, pertanto, si avvale oggi in Italia di un impianto innovativo a due linee di estrusione (un processo di compressione) dotato delle migliori tecnologie disponibili nel settore. Della crescita di questa importante realtà imprenditoriale e del suo futuro abbiamo parlato con il direttore generale Wolfgang Marka, austriaco di Graz, esperto di economia, che ha operato in varie parti d'Europa con incarichi crescenti e sempre nel settore edile. Gli era accanto il direttore tecnico e marketing Pasquale D'Andria.

