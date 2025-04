Ilrestodelcarlino.it - Un angelo blu contro i prepotenti

Gianni Gravina è un poliziotto scrittore, autore del libro "Unin blu". Gravina, perché ha sentito l’esigenza di scrivere un libro? "Perché ho conosciuto un bambino, Cristian, vittima di bullismo e mi ha insegnato che, se per qualcuno una cosa è di poco conto, per altri può essere una montagna insormontabile, perciò per me è importante parlarne per prevenire il bullismo". È rimasto in contatto con la famiglia di Cristian? "Sì, ormai Cristian è grande, è cresciuto benissimo e con i genitori ci sentiamo spesso. Il motto della polizia è ‘Per la gente, tra la gente’ e io ho sentito il bisogno di esserci per quella famiglia. La cosa più bella è che quando ci sei per gli altri, sai che loro ci saranno per te. Perché aiutare è bello, qualsiasi tipo di aiuto sia, e il bene che fai prima o poi tornerà indietro".