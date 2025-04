Netanyahu che fregatura fidarsi di Trump

Ilfoglio.it - Netanyahu, che fregatura fidarsi di Trump Leggi su Ilfoglio.it Gli Stati uniti e l’Iran si incontreranno di nuovo, questa volta a Roma, in un paese che, come hanno spiegato fonti diplomatiche al Foglio, non soltanto ha ottimi rapporti con

Israele, Netanyahu rientra a Tel Aviv dagli Usa per il processo

Benjamin Netanyahu è atterrato in Israele questa mattina, 9 aprile, dopo un viaggio negli Stati Uniti dove ha incontrato il presidente Donald Trump, per recarsi in tribunale a Tel Aviv. Il premier ...

M5S in piazza a Roma, bandiere della Palestina e striscioni contro Netanyahu

In piazza Vittorio Emanuele cominciano ad arrivare i manifestanti M5S per la sfilata che alle 15 si concluderà ai Fori Imperiali. Tra le bandiere a 5 stelle, anche molti striscioni Pro Pal e contro ...

Netanyahu in aula: processo è a governo

12.50 Il premier israeliano Netanyahu, poco dopo essere rientrato dalla visita ufficiale a Washington, è comparso in Tribunale per testimoniare in un procedimento per corruzione. All'esterno del ...

Netanyahu, che fregatura fidarsi di Trump. Può Israele fidarsi realisticamente di Donald Trump?. Ne parlano su altre fonti

Come scrive huffingtonpost.it: Netanyahu non ottiene da Trump le risposte che voleva - Al termine dell'incontro trapela un forte ottimismo nell'entourage di Netanyahu, la convinzione è che Trump sia disponibile a scendere a compromessi sulla questione. Un errore. Trump è ...

Scrive askanews.it: Dazi, lunedì Netanyahu incontrerà Trump a Washington - Milano, 5 apr. (askanews) – Secondo quanto affermato sabato da funzionari israeliani, il primo ministro Benjamin Netanyahu dovrebbe recarsi alla Casa Bianca lunedì per discutere con il ...

Nota di ansa.it: Trump riceve Netanyahu, cancellata la conferenza stampa - Donald Trump ha ricevuto il premier israeliano Benyamin Netanyahu alla Casa Bianca. I due leader avranno un incontro bilaterale nello Studio Ovale ma non ci sarà più la conferenza stampa ...