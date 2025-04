Linkiesta.it - Un giorno a tavola nella capitale cinese

Un aereo, poco più di quattordici ore da quella che ci sembra sempre grande – Milano – et voilà: Pechino. Questa sì che è veramente grande. Ventiquattro milioni e mezzo di persone abitano la, quarta al mondo per popolazione e seconda città più estesa per superficie. Nell’undicesimo secolo avanti Cristo, durante la dinastia Zhou, fungeva da centro commerciale e militare, poi divennedell’Impero – con la dinastia Yuan – e, infine, si arricchì di monumenti iconici come la Città Proibita, il Tempio del Cielo e la Grande Muraglia sotto le dinastie Ming (1368-1644) e Qing (1644-1912). Dal 1912 al 1949 perse lo status diper poi riacquisirlo con la fondazione della Repubblica Popolarenel 1949 diventando il centro politico del Paese.Oggi, è una metropoli moderna che conserva gelosamente il suo patrimonio storico.