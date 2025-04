Antognoni i Nomadi e Mai Soli serata benefica al ’Centrale’

Soli di Pieve a Nievolr, che lo scorso fine settimana con il loro gruppo ComìComè hanno rallegrato i palati di centinaia di persone in due diverse iniziative benefiche. Venerdì sera infatti si sono dedicati a una serata tra musica e sport al caffè Centrale a Montecatini, per un’iniziativa organizzata da Nicola Stagi che ha portato al "Centrale" i mitici "Nomadi". Con loro un grande del nostro calcio come Giancarlo Antognoni, eroe dei mondiali del 1982, acclamato dai suoi immancabili fan della Fiorentina. L’occasione è stata il compleanno di Antognoni, una festa nella festa, con le maglie viola autografate, cimeli per i collezionisti. Alla serata e alla donazione per la fondazione ha contribuito direttamente anche il padrone di casa del "Centrale", con la simpatica presenza dei ragazzi di "Mai Soli" coinvolti sul palco con Antognoni e i Nomadi. Lanazione.it - Antognoni, i Nomadi e Mai Soli: serata benefica al ’Centrale’ Leggi su Lanazione.it Non si fermano mai i ragazzi della Fondazione Maidi Pieve a Nievolr, che lo scorso fine settimana con il loro gruppo ComìComè hanno rallegrato i palati di centinaia di persone in due diverse iniziative benefiche. Venerdì sera infatti si sono dedicati a unatra musica e sport al caffè Centrale a Montecatini, per un’iniziativa organizzata da Nicola Stagi che ha portato al "Centrale" i mitici "". Con loro un grande del nostro calcio come Giancarlo, eroe dei mondiali del 1982, acclamato dai suoi immancabili fan della Fiorentina. L’occasione è stata il compleanno di, una festa nella festa, con le maglie viola autografate, cimeli per i collezionisti. Allae alla donazione per la fondazione ha contribuito direttamente anche il padrone di casa del "Centrale", con la simpatica presenza dei ragazzi di "Mai" coinvolti sul palco cone i

Potrebbe interessarti anche:

Campo nomadi con allaccio abusivo alla rete elettrica: interviene la polizia

La polizia di stato è intervenuta lo scorso 3 aprile al campo nomadi di viale Marconi, a Prato, in ausilio al personale dell’Enel che doveva procedere al distacco di allacci abusivi alla rete ...

L’epico viaggio di un piccolo uccello migratore attraverso l’Europa: 1.000 km in soli tre giorni

Un frullino marcato in Inghilterra e dotato di dispositivo GPS ha percorso 1.000 km in volo in appena tre giorni. Questi uccelli, simili alla più nota beccaccia, sono estremamente elusivi e ...

Ibrahimovic senza mezzi termini dopo l’eliminazione del Milan: «Noi ci ammazziamo da soli! Questa squadra è più forte di quella dello scudetto ma…»

di Redazione JuventusNews24Ibrahimovic senza mezzi termini dopo l’eliminazione del Milan dalla Champions League: tutte le dichiarazioni Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo ...