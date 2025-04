Lanazione.it - L’incognita del meteo sulla Pasqua: “Ma le prenotazioni sono già tante”

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 15 aprile 2025 – Mancano solo cinque giorni alla domenica di. Venerdì santo sarà la giornata da ’bollino rosso’, in cui la maggioranza dei vacanzieri italiani deciderà di mettersi in marcia per raggiungere la località di soggiorno prescelta e così godere di qualche giorno di meritato relax al di fuori delle mura domestiche, contornato dall’affetto dei propri cari. Tutto è pronto anche nelle strutture ricettive della nostra provincia per accogliere i turisti che hanno scelto di trascorrervi le festività. Gli operatori del settore, sembrano abbastanza soddisfatti e preannunciano unainteressante, anche se non da tutto esaurito. Il problema, come accade ogni anno, è, che ha scoraggiato una parte dei turisti, portandoli in alcuni casi alla decisione di disdire la propria prenotazione a ridosso delle festività.