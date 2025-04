Arno creatore del territorio Il fiume e il suo fragile ecosistema

territorio in cui viviamo è attraversato da uno dei fiumi più importanti d'Italia: l'Arno che per secoli è stato utilizzato per il trasporto di merci dalla foce verso l'interno e di legname dai boschi del Casentino fino a Firenze. Si utilizzavano allora i "navicelli", imbarcazioni dal fondo piatto adatte per affrontare le secche estive causate dal regime torrentizio del fiume. Il nostro grande fiume nell'antichità si chiamava, secondo alcuni, "Arner" o "Arnor", che significava "mettere in movimento". Per gli etruschi l'Arno era il "creatore" e in effetti il suo corso ha modellato il paesaggio e ha creato un ecosistema fluviale molto caratteristico costituito da tinche, lucci, anguille, cavedani, rovelle e molti tipi di alghe. La vegetazione è dominata da prati umidi di pianura con ranuncoli, trifoglio, potentilla.

