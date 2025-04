La scuola non dimentica le vittime di mafia

21 marzo. Primo giorno di primavera: giorno di rinascita e di speranza. Proprio questa data è stata scelta per celebrare la giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia; una celebrazione nata dal dolore di una madre che ha perso suo figlio nella strage di Capaci del 1992 e che dopo l'accaduto non ha sentito nessuno pronunciarne il nome. Da quel momento ogni anno l'associazione "Libera contro le mafie" organizza un corteo in una diversa città che si conclude con la lettura ad alta voce dei nomi di tutte le vittime cadute per mano della criminalità organizzata. Nella provincia di Sondrio, il CPL (Centro di Promozione della Legalità) coinvolge da anni una rete di istituti comprensivi e di scuole secondarie di secondo grado proponendo la partecipazione alle manifestazioni e coordinando le singole iniziative.

