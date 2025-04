Farmacista in fascia tricolore Erba dice addio a Marcella Tili

Tili, Marcella per chi la conosceva di persona, anche quando era diventata sindaca. Sempre in camice bianco accoglieva chi entrava nella sua farmacia di piazza Mercato con dolcezza e un gran sorriso. Marcella Tili se n’è andata ieri mattina dopo aver sopportato con coraggio una lunga malattia. Aveva 76 anni. Madre premurosa, lascia i figli Andrea e Roberto, il marito e i nipoti. È stata per due legislature sindaco di Erba dal 2007 al 2017, esponente di spicco di Forza Italia, in coalizione con la Lega. Appartenente a una famiglia romagnola di Rimini era arrivata in città nel dopoguerra assieme al padre che era diventato titolare di una delle farmacie di Erba, la Farmacia Tili, in piazza Vittorio Veneto all’ombra della millenaria Torre romanica. Dopo la morte del padre, la dottoressa Marcella, laureata in farmacia era diventata la titolare. Ilgiorno.it - Farmacista in fascia tricolore. Erba dice addio a Marcella Tili Leggi su Ilgiorno.it Per gli erbesi era la dottoressaper chi la conosceva di persona, anche quando era diventata sindaca. Sempre in camice bianco accoglieva chi entrava nella sua farmacia di piazza Mercato con dolcezza e un gran sorriso.se n’è andata ieri mattina dopo aver sopportato con coraggio una lunga malattia. Aveva 76 anni. Madre premurosa, lascia i figli Andrea e Roberto, il marito e i nipoti. È stata per due legislature sindaco didal 2007 al 2017, esponente di spicco di Forza Italia, in coalizione con la Lega. Appartenente a una famiglia romagnola di Rimini era arrivata in città nel dopoguerra assieme al padre che era diventato titolare di una delle farmacie di, la Farmacia, in piazza Vittorio Veneto all’ombra della millenaria Torre romanica. Dopo la morte del padre, la dottoressa, laureata in farmacia era diventata la titolare.

