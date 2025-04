Ilgiorno.it - I fenicotteri di Cheone. Il nuovo murale nel cuore di Nerviano celebra la Liberazione

Un gruppo dirosa in volo riempie la piazza principale di, trasformandola in un palcoscenico d’arte e di memoria. È questa l’opera realizzata dallo street artist– tra i più noti interpreti della pittura urbana a livello nazionale – in occasione dell’80° anniversario delladal nazifascismo, per volontà dell’Amministrazione Comunale. Un modo inedito e suggestivo di rendere omaggio al valore universale della libertà, scelto per coinvolgere la cittadinanza attraverso un linguaggio immediato e poetico, capace di parlare anche alle nuove generazioni. A colpire è innanzitutto la leggerezza apparente dell’immagine:rosa sospesi nel cielo, in un moto elegante e libero. Ma dietro quella visione quasi onirica si cela una riflessione profonda. I soggetti scelti, il loro movimento, il contrasto tra il rosa vivido delle piume e il verde acceso dello sfondo – che richiama la natura e la rinascita – diventano simboli potenti.