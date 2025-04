Argentario all’insegna del mare Le sfide dello Yacht Club Tutto pronto per Pasquavela

Argentario Lo Yacht Club Santo Stefano rafforza ancora nel 2025 il suo ruolo attivo nello sport, nella cultura e nel sociale per l'intero territorio dell'Argentario con una stagione intensa di attività e ricca di eventi. Un programma che combina regate di alto livello, eventi di richiamo e attività educative, per promuovere una cultura autentica del mare, aperta e inclusiva, contribuendo a generare un impatto economico positivo sul territorio. A partire dai più piccoli con la VelaScuola: da marzo a maggio lo Ycss promuove il progetto in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, coinvolgendo 235 allievi delle scuole primarie e secondarie di Porto Santo Stefano, Porto Ercole, Isola del Giglio e Albinia. Un'iniziativa gratuita che avvicina le nuove generazioni alla vela, alla sicurezza e al rispetto dell'ambiente marino.

