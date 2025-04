Camminare nella speranza Veglia in memoria di Matilde

Matilde, con un occhio come di consueto alla beneficenza. E' quel che sta mettendo in campo l'associazione "Matilde Capecchi-Margherita Silenziosa" in vista delle prossime festività, iniziando dai proventi delle vendite di colombe e uova di Pasqua che serviranno a finanziare l'acquisto di un micromanipolatore. Già lo scorso anno, la onlus fondata dai genitori della giovane di Casalguidi scomparsa nel 2020 a soli 19 anni, aveva donato oltre 54mila euro raccolti dalle varie donazioni, contribuendo all'acquisto di un vibratomo per la Fondazione Pisana per la Scienza. E anche lo strumento che sarà acquistato con il ricavato delle prossime iniziative solidali servirà a fornire ai medesimi ricercatori di Pisa un supporto in più per la ricerca contro il cancro.

