Solidarietà ai palestinesi Trecento persone al presidio

Trecento persone al presidio di Solidarietà organizzato dal coordinamento per la Palestina bresciano, dopo gli attacchi di sabato notte a due locali palestinesi. Le indagini chiariranno se ci sia o meno una matrice politica, di stampo sionista-fascista, come era stato indicato a caldo dal coordinamento. Tra sabato e domenica, infatti, oltre a Dukka e I Nazzareni, ci sono stati un furto e un tentato furto in due altri locali del centro. "Abbiamo parlato subito di matrice sionista-fascista – ha spiegato Umberto Gobbi, portavoce del presidio organizzato in piazzetta Bella Italia – perché gli attacchi sono arrivati a poche ore da un’importante manifestazione pro-Palestina a Milano, a cui hanno partecipato molti bresciani. I titolari delle due attività palestinesi sono attivisti, per cui meritano il sostegno, come tutti coloro che denunciano il genocidio in corso. Ilgiorno.it - "Solidarietà ai palestinesi". Trecento persone al presidio Leggi su Ilgiorno.it Circaaldiorganizzato dal coordinamento per la Palestina bresciano, dopo gli attacchi di sabato notte a due locali. Le indagini chiariranno se ci sia o meno una matrice politica, di stampo sionista-fascista, come era stato indicato a caldo dal coordinamento. Tra sabato e domenica, infatti, oltre a Dukka e I Nazzareni, ci sono stati un furto e un tentato furto in due altri locali del centro. "Abbiamo parlato subito di matrice sionista-fascista – ha spiegato Umberto Gobbi, portavoce delorganizzato in piazzetta Bella Italia – perché gli attacchi sono arrivati a poche ore da un’importante manifestazione pro-Palestina a Milano, a cui hanno partecipato molti bresciani. I titolari delle due attivitàsono attivisti, per cui meritano il sostegno, come tutti coloro che denunciano il genocidio in corso.

