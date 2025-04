Pontoglio giovane si tuffa per fuggire a un pestaggio e annega Cosa ha visto il testimone

Pontoglio, 15 aprile 2025 – Ci sono ancora tanti punti oscuri sulla morte di un giovane uomo, presumibilmente nordafricano, annegato nelle acque del fiume Oglio lo scorso sabato sera. I carabinieri del comando provinciale di Brescia, che dopo il ritrovamento del corpo nelle acque della zona del Maglio di Pontoglio, hanno inviato sul posto anche i colleghi della scientifica, unitamente a quelli della compagnia di Chiari stanno indagando a 360 gradi per capire Cosa sia accaduto sulla riva del fiume, quando l’annegato è stato visto lanciarsi in acqua da un pescatore che si trovava in zona con le sue canne da pesca e alcuni amici. Secondo quanto il pescatore ha spiegato al numero unico 112 quando ha chiamato, vicino al corso d’acqua c’erano alcune persone che stavano discutendo in lingua straniera, molto animatamente. Ilgiorno.it - Pontoglio, giovane si tuffa per fuggire a un pestaggio e annega. Cosa ha visto il testimone Leggi su Ilgiorno.it , 15 aprile 2025 – Ci sono ancora tanti punti oscuri sulla morte di unuomo, presumibilmente nordafricano,to nelle acque del fiume Oglio lo scorso sabato sera. I carabinieri del comando provinciale di Brescia, che dopo il ritrovamento del corpo nelle acque della zona del Maglio di, hanno inviato sul posto anche i colleghi della scientifica, unitamente a quelli della compagnia di Chiari stanno indagando a 360 gradi per capiresia accaduto sulla riva del fiume, quando l’to è statolanciarsi in acqua da un pescatore che si trovava in zona con le sue canne da pesca e alcuni amici. Secondo quanto il pescatore ha spiegato al numero unico 112 quando ha chiamato, vicino al corso d’acqua c’erano alcune persone che stavano discutendo in lingua straniera, molto animatamente.

