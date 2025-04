Quotidiano.net - Eni, accordo con Ypf su Vaca Muerta. È la seconda riserva di Gnl al mondo

Leggi su Quotidiano.net

Grazie a unsiglato con la compagnia petrolifera partecipata argentina Ypf sulla produzione di gas naturale liquefatto (Gnl), il gruppo italiano Eni potrebbe entrare a pieno titolo tra i principali operatori del giacimento patagonico dialdi shale gas. Il memorandum di intesa siglato ieri a Milano tra l’amministratore delegato, Claudio Descalzi (foto), e il presidente e ceo della compagnia partecipata argentina, Horacio Marín, prevede infatti l’eventuale ingresso di Eni non come semplice ‘off taker’, ovvero compratore del Gnl prodotto da Ypf, ma come "socio strategico su tutta la catena di valore" sia upstream che midstream. L’investimento non è ancora quantificabile, affermano da Ypf. Eni verrebbe coinvolta adesso nella terza fase del progetto il cui completamento è stimato entro il 2028, ma l’intero piano di sviluppo del Gnl di, all’epoca in cui la compagnia argentina era in trattative con la malese Petronas, era stato valutato in circa 30 miliardi di dollari.