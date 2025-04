Jason Momoa Trasformato Primo Sguardo al Nuovo Lobo in Supergirl

Supergirl rivelano un Jason Momoa irriconoscibile nei panni di Lobo! Un look che promette di scuotere l'universo DC. Preparati a scoprire come l'attore si è Trasformato per questo ruolo iconico. Il Look di Lobo: Fedeltà al Fumetto o Rivisitazione?Il makeup e l'aspetto generale di Momoa sembrano catturare l'essenza del Lobo dei fumetti. La giacca malconcia, la collana imponente, il trucco bianco e i capelli lunghi contribuiscono a un'immagine che grida Lobo al 100%. I fan online sembrano entusiasti di questa interpretazione. La Moto di Lobo: Addio Spacehog?Una delle differenze più evidenti rispetto al fumetto è la Spacehog di Lobo, ora trasformata in una moto tradizionale. Anche se la moto appare danneggiata, suggerendo un passato di battaglie, si discosta notevolmente dal veicolo senza ruote presente nei fumetti. Leggi su Mistermovie.it Le prime foto dal set dirivelano unirriconoscibile nei panni di! Un look che promette di scuotere l'universo DC. Preparati a scoprire come l'attore si èper questo ruolo iconico. Il Look di: Fedeltà al Fumetto o Rivisitazione?Il makeup e l'aspetto generale disembrano catturare l'essenza deldei fumetti. La giacca malconcia, la collana imponente, il trucco bianco e i capelli lunghi contribuiscono a un'immagine che gridaal 100%. I fan online sembrano entusiasti di questa interpretazione. La Moto di: Addio Spacehog?Una delle differenze più evidenti rispetto al fumetto è la Spacehog di, ora trasformata in una moto tradizionale. Anche se la moto appare danneggiata, suggerendo un passato di battaglie, si discosta notevolmente dal veicolo senza ruote presente nei fumetti.

