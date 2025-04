Il calcio è in cima alla lista esaltanti le partite in particolare i derby

calcio rimane lo sport dominante. Lo abbiamo visto intervistando amici e compagni. Abbiamo anche visionato una statistica sugli sport praticati nel mondo e anche lì il calcio prevale, seguito da nuoto, ciclismo e sci. Ma non c’è solo il calcio. Abbiamo voluto approfondire altri sport meno conosciuti, ma che sono praticati dai nostri amici Francesco e Alessandro. Allora Francesco, che sport fai? "Faccio Basket all’Unione Basket 2010 e mi piace molto". E perché ti piace? "Perché secondo me è un’attività divertente e stimolante". Ti piace più l’allenamento o la partita? "Dico la partita perché lì do il massimo". Proseguiamo con Alessandro. Alessandro, che sport fai e dove lo fai? "Faccio basket con Francesco e anche calcio". Ilrestodelcarlino.it - Il calcio è in cima alla lista: esaltanti le partite, in particolare i derby Leggi su Ilrestodelcarlino.it Quali sono gli sport più diffusi fra i giovani jesini? Sicuramente ilrimane lo sport dominante. Lo abbiamo visto intervistando amici e compagni. Abbiamo anche visionato una statistica sugli sport praticati nel mondo e anche lì ilprevale, seguito da nuoto, ciclismo e sci. Ma non c’è solo il. Abbiamo voluto approfondire altri sport meno conosciuti, ma che sono praticati dai nostri amici Francesco e Alessandro. Allora Francesco, che sport fai? "Faccio Basket all’Unione Basket 2010 e mi piace molto". E perché ti piace? "Perché secondo me è un’attività divertente e stimolante". Ti piace più l’allenamento o la partita? "Dico la partita perché lì do il massimo". Proseguiamo con Alessandro. Alessandro, che sport fai e dove lo fai? "Faccio basket con Francesco e anche".

