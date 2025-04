Ilgiorno.it - Civenna: nel giardino di una casa privata trovati cani di razza e cavalli arabi denutriti

Bellagio, 15 aprile 2025 –ditenuti in condizioni igienico sanitarie ritenute non idonee,. Tutti custoditi all’interno di unaconscoperta dai cnieri del Nucleo Forestale di Asso domenica pomeriggio. I militari sono intervenuti su segnalazione di un cittadino, che aveva visto un cane in giro libero senza controllo. Sono così arrivati a una abitazione dicircondata da vegetazione, nella zona di via Sampietro, di proprietà di una donna di 61 anni. All’interno sono stati30diAustralian Shepherd e quattrodiaraba. I cnieri, affiancati dal personale veterinario di Ats Insubria, hanno subito notato che le condizioni in cui vivevano gli animali erano inadeguate, e che iapparivano non sufficientemente alimentati.