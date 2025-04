Post Colonia chiusura con il botto Piantati i semi per futuri scenari

Post Colonia, che ha acceso il lungomare di Marina di Massa dal 6 al 13 aprile ha fatto registrare migliaia di presenze, con visitatori che sono giunti da fuori regione e anche dall'estero. "Una partecipazione così numerosa della cittadinanza al festival realizzato nell'ex Torre Fiat dimostra quanto la memoria collettiva possa attivare nuovi immaginari – ha commentato il sindaco Francesco Persiani – Rigenerazione urbana, per noi, significa restituire spazi e senso alle comunità. Grazie al Festival per aver reso possibile questo dialogo con la città". Le attività sono state davvero tantissime e trasversali, tecniche e meno tecniche. Ludiche, culturali e naturalistiche: tutte nel nome del futuro che nasce e si plasma dalle esperienze del passato. "Tutte le attività che abbiamo messo in campo e offerto alla cittadinanza sono state apprezzate – ha spiegato soddisfatta Martina Angelotti, co-direttrice artistica insieme a Emanuele Guidi del festival Post Colonia – Tante le occasioni speciali, le conferenze e le passeggiate, alcune delle quali si sono svolte nonostante il cattivo tempo.

