Ilgiorno.it - Canegrate: i dispositivi salvapedoni installati quattro anni fa ancora non funzionano

, 15 aprile 2025 – “Nuovi ‘’? Prima fate funzionare quelli già”. È questo il cuore della mozione approvata nei giorni scorsi dal consiglio comunale di, che ha riportato l’attenzione su una questione paradossale: gli attraversamenti pedonali dotati didi sicurezza sono statida oltre, ma ad oggi non risultanoattivi. A sollevare il caso è stata la lista civica “nel cuore”, gruppo di opposizione che ha chiesto l’adozione di nuovi sistemi di protezione per i passaggi pedonali – in particolare quelli dotati di piattaforme luminose e sensori di rilevamento – per aumentare la sicurezza di chi si muove a piedi, in particolare bambini e anziani. Sotto i riflettori, l’asse viario che va da via Magenta a via Toti, arteria molto trafficata che attraversa il paese.