La storia di Victoria Roshchyna catturata torturata e sparita nell’Ucraina occupata

Victoria Roshchyna aveva ventisette anni, occhi chiari e una voce calma. Era una di quelle giornaliste che non si limitano a raccontare la guerra da lontano: la attraversano. Con uno zaino leggero, un telefono e una targa stampa ucraina, entrava nei territori occupati dall’esercito russo cercando ciò che nessuno voleva vedere. Lo faceva da sola, senza protezione, senza garanzie. Non per incoscienza, ma per convinzione: raccontare la verità, anche dove l’accesso era proibito, anche dove essere giornalisti significa rischiare la prigione, o la vita.Roshchyna è stata l’unica cronista civile ucraina ad aver documentato dall’interno la vita sotto l’occupazione russa a Mariupol e in altre città dell’Est. Nel 2023, durante un’inchiesta vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, è scomparsa. Linkiesta.it - La storia di Victoria Roshchyna, catturata, torturata e sparita nell’Ucraina occupata Leggi su Linkiesta.it aveva ventisette anni, occhi chiari e una voce calma. Era una di quelle giornaliste che non si limitano a raccontare la guerra da lontano: la attraversano. Con uno zaino leggero, un telefono e una targa stampa ucraina, entrava nei territori occupati dall’esercito russo cercando ciò che nessuno voleva vedere. Lo faceva da sola, senza protezione, senza garanzie. Non per incoscienza, ma per convinzione: raccontare la verità, anche dove l’accesso era proibito, anche dove essere giornalisti significa rischiare la prigione, o la vita.è stata l’unica cronista civile ucraina ad aver documentato dall’interno la vita sotto l’occupazione russa a Mariupol e in altre città dell’Est. Nel 2023, durante un’inchiesta vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, è scomparsa.

