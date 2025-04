Ilfoglio.it - Benedizione su Mario Vargas Llosa

Scenda la celestesu, ora passato a miglior vita, e la mia personale. Perché questo eminente scrittore conservatore, latinoamericano elegante e tuttavia non imbelle (nel 1976 tirò un pugno a García Márquez, non si conosce il motivo ma sicuramente l’autore di “Cent’anni di solitudine” se lo meritava), mi ha confermato due convinzioni. Prima conferma: “Il sesso è sano e normale solo negli animali” (dunque a renderci davvero umani sono le perversioni). Seconda conferma: “Quanto più è intelligente il computer, tanto più stupidi saremo noi” (frase che mi torna in mente ogni volta che interpello ChatGPT). Inoltre mi ha donato un prezioso insegnamento ecclesiologico: “Papa Francesco è un peronista. Il peronismo ha distrutto l’Argentina, che era un paese avanzato e ricco”.