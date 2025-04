Guida TV Sky Cinema e NOW Big Wedding Martedi 15 Aprile 2025

Martedi 15 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall'azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 arriva Big Wedding, una commedia dal ritmo serrato e dai toni affettuosamente caustici. Robert De Niro e Diane Keaton interpretano una coppia separata da anni, costretta a fingere un'improbabile riconciliazione per il bene del figlio adottivo Alejandro, in procinto di sposarsi. Il matrimonio, già complicato da famiglie allargate e tensioni sopite, si trasformerà in una girandola di equivoci, confessioni e colpi di scena. Il film si regge su un cast d'eccezione che comprende anche Susan Sarandon e Katherine Heigl, e affronta con ironia le fragilità dei rapporti familiari, mostrando come, anche tra vecchi rancori e nuove dinamiche, l'affetto può ancora fare capolino.

