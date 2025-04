Una voce per Sesto Selezionati i 16 finalisti

finalisti della 13esima edizione di "Una voce per Sesto". L'evento è ormai diventato un punto di riferimento a livello nazionale, tanto che uno dei concorrenti arriva da Pesaro. Del resto, Antonio Siciliano e Alessandra Maroccolo lo hanno confessato fin dalle prime edizioni: la kermesse vuole arrivare oltre i confini regionali. "Anche quest'anno è stato difficile scegliere, perché arrivano cantanti, cantautori e band sempre più preparati. Ci siamo frenati, qualche anno fa, sugli inediti, perché arrivavano pochi candidati con i loro brani. Ora, invece, è sempre più frequente che ci portino canzoni scritte e arrangiate da loro". Alla serata finale, a contendersi il titolo di ugola d'oro, saranno Alice Margherita Bettineschi, Aurora Pevarello accompagnata dal pianista Ludovico Lalli, Chiara Motterlini, Davide Corti, Elisa Piazza, Elisa Mazzone, Emanuele Desogus, Francesca Santoro in arte Dea, Felix Guevara, Giada Tomasucci Pesaro, Giada Dacrema in arte Jade, Martina Greco in arte Calliope, Michelle Manico, Alessandro Sala e Mattia Libutti in arte Money Lovers, Matteo Panzeri e Paolo Pischedda.

