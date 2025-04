Erika Vikman Sono fan di Cicciolina e dei Måneskin Al Eurovision porto il mio messaggio per le persone queer e le donne

Eurovision Song Contest Vanityfair.it - Erika Vikman: «Sono fan di Cicciolina e dei Måneskin. All'Eurovision porto il mio messaggio per le persone queer e le donne» Leggi su Vanityfair.it La scoperta di Renato Zero (che adora), il sogno di duettare con Damiano David e soci, le battaglie per la comunità lgbtqi+ e la depressione che la faceva bruciare dentro. Incontro con ’artista che si rappresenterà la Finlandia all’Song Contest

Potrebbe interessarti anche:

Erika Vikman: «Troppo sexy per l’EBU. Lucio Corsi? Per me è una superstar»

Sarà tra i protagonisti dell’Eurovision – dal 13 al 17 maggio a Basilea (Svizzera) – in rappresentazione della Finlandia: Erika Vikman – con il brano Ich Komme – non solo è già tra i favoriti della ...

Erika Vikman, chi è la cantante in gara all’Eurovision 2025 per la Finlandia

Con il suo album di debutto ha raggiunto la vetta delle classifiche, mentre diversi suoi brani sono stati certificati più volte disco di platino. L’artista 32enne Erika Vikman rappresenterà la ...

Dove sono oggi Erika e Omar responsabili del delitto di Novi Ligure?

Il 21 febbraio 2001, Erika De Nardo e il suo fidanzato, Omar Favaro, entrambi sedicenni, uccidono con 97 coltellate la madre di lei, Susy Cassini, e il fratellino undicenne, Gianluca De Nardo. ...