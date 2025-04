Ilgiorno.it - Carroponte, sarà una grande stagione estiva con il ritorno degli Afterhours. E non solo...

Tra feste e concerti, bisognerà aspettareun altro mese per l’avvio della nuovadel, l’arenadi Sesto San Giovanni, che ormai da anni è tra le più frequentate di tutta Italia. Si inizia il 17 maggio con il “Reconstruction tour“, per lasciare poi il posto il 2 giugno allo Slam Dunk Fl Italy 2025. Il 7 giugno torna l’appuntamento con ScuolaZoo con il party dedicato a tutti quelli che non vedono l’ora delle vacanze: una festa che da diverse stagioni è entrata nel calendario fisso dell’area di via Granelli. Il primo concerto live è in programma con Don Toliver il 13 giugno, mentre il 28 giugno arriva uno dei live diventato ormai una tradizione in via Granelli: appuntamento ormai immancabile dell’estate alquello di Cristina D’Avena, accompagnata dai Gem Boy per far cantare il pubblico, emozionarlo e farlo tornare un po’ bambini.