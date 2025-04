LIVE Paolini Lys WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA debutto con Marc Lopez in panchina

DIRETTA LIVEBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del WTA 1000 di Stoccarda tra Jasmine Paolini e la tedesca Eva Lys. Secondo confronto diretto tra le due giocatrici a distanza di due mesi dalla vittoria dell’azzurra sul cemento di Dubai. La vincente dell’incontro troverà al secondo turno la tedesca che si aggiudicherà il derby tra Jule Niemeier e Laura Siegemund.Paolini, ventottenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva in Germania da numero 6 del mondo dopo un avvio di stagione condizionato da alti e bassi. La toscana ha tuttavia colto brillantemente le semifinali in quel di Miami, torneo nel quale ha ceduto soltanto alla numero 1 WTA Aryna Sabalenka, e si appresta a calcare la terra rossa europea con rinnovato entusiasmo in vista del secondo Slam stagionale con la novità in panchina rappresentata dallo spagnolo Marc Lopez. Oasport.it - LIVE Paolini-Lys, WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA: debutto con Marc Lopez in panchina Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno del WTA 1000 ditra Jasminee la tedesca Eva Lys. Secondo confronto diretto tra le due giocatrici a distanza di due mesi dalla vittoria dell’azzurra sul cemento di Dubai. La vincente dell’incontro troverà al secondo turno la tedesca che si aggiudicherà il derby tra Jule Niemeier e Laura Siegemund., ventottenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva in Germania da numero 6 del mondo dopo un avvio di stagione condizionato da alti e bassi. La toscana ha tuttavia colto brillantemente le semifinali in quel di Miami, torneo nel quale ha ceduto soltanto alla numero 1 WTA Aryna Sabalenka, e si appresta a calcare la terra rossa europea con rinnovato entusiasmo in vista del secondo Slam stagionale con la novità inrappresentata dallo spagnolo

